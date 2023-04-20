Подростку из Подмосковья грозит серьёзный срок за драку, в которой он не участвовал

Подростка из Пушкина Московской области могут посадить в тюрьму на срок до 12 лет за причинение тяжкого вреда здоровью мужчины. Причём обвинение уже предъявлено школьнику и его другу. Об этом рассказала мама подростка Светлана в беседе с телеканалом "360".

Инцидент произошёл больше года назад. Тогда сын рассказчицы вместе с другом повздорили с приятелем. В конфликт вмешалась пьяная компания из двух мужчин и одной женщины. Один из взрослых ударил друга сына Светланы. В ответ подростки стали кидать банки в обидчиков: одна трёхлитровая полетела прямо в подъезд дома, куда забежал мужчина. Он пошёл в полицию, но, как отметила женщина, дело расследовать не стали, а через год сына Светланы задержали.

"Моего ребёнка решили сделать козлом отпущения. Сейчас завели уголовное дело по статье 111 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое с применением предметов, используемых в качестве оружия", — пожаловалась женщина.

Как рассказал адвокат подростка Виктор Ливанов, изначально потерпевший говорил, что ничего не помнит, а через год память "вернулась". Так, по словам пострадавшего, парень якобы кинул в него две банки, одна из которая нанесла ему ранение. При этом потерпевший уверен: два подростка действовали согласованно. Адвокат попросил следствие провести ситуационную экспертизу, чтобы выяснить, как банка может попасть в человека, находящегося в подъезде.