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9 апреля, 15:14

В Тверской области нетрезвая компания устроила массовую драку в стиле 90-х

В Тверской области больше десяти человек сцепились в драке, пытаясь выяснить отношения после пьяных посиделок. Кадры уличного побоища появились в Сети.

В Тверской области произошла массовая драка. Видео © T.me / "Редкино Кайф"

"Проводится проверка, устанавливаются все участники и выясняются обстоятельства произошедшего. По результату проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством", уточнили в пресс-службе Управления МВД по Тверской области.

В посёлке Редкино Конаковского района в ночь на 9 апреля группа мужчин устроила драку. Громко ругаясь, они сошлись стенка на стенку. Между ними носились девушки, то ли стараясь наподдать обидчикам своих ухажёров, то ли в попытках всех утихомирить. Кто-то из дебоширов в неразберихе стукнул по лицу одну из них, что тут же стало поводом продолжить побоище с новой силой.

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Ранее сообщалось, что в Южно-Сахалинске у одного из хостелов произошла драка. Один из её участников схватился за длинную палку. Очевидцы сняли произошедшее на видео и опубликовали его в соцсетях.

Обложка ©

T.me / "Редкино Кайф"

Татьяна Миссуми
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