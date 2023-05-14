Из Москвы-реки достали два автомата и магазины с патронами

Из Москвы-реки достали два автомата и пять магазинов с патронами. Накануне служба безопасности по прокату электросамокатов обнаружила там предметы, которые показались похожими на эти транспортные средства.

"Приехавшие на место специалисты при помощи специальных магнитов достали из воды находку. Но оказалось, что это не электросамокаты, а два автомата и пять магазинов с патронами", — отметили в экстренных службах в беседе с ТАСС.

Оружие и патроны направлены на экспертизу, чтобы выяснить, пригодны ли они для стрельбы. По факту случившегося проводится проверка.