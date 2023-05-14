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14 мая, 09:43

Из Москвы-реки достали два автомата и магазины с патронами

Из Москвы-реки достали два автомата и пять магазинов с патронами. Накануне служба безопасности по прокату электросамокатов обнаружила там предметы, которые показались похожими на эти транспортные средства.

"Приехавшие на место специалисты при помощи специальных магнитов достали из воды находку. Но оказалось, что это не электросамокаты, а два автомата и пять магазинов с патронами", — отметили в экстренных службах в беседе с ТАСС.

Оружие и патроны направлены на экспертизу, чтобы выяснить, пригодны ли они для стрельбы. По факту случившегося проводится проверка.

В метро Екатеринбурга остановили мужчину с предметом, похожим на гранату

В метро Екатеринбурга остановили мужчину с предметом, похожим на гранату

Ранее Лайф писал, что в Москве рядом с ТЭЦ обнаружили неизвестный снаряд. Его заметили жители Дмитровского района и сразу сообщили в полицию.

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ТАСС / Сергей Карпухин

Никита Осипов
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