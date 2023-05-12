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12 мая, 14:12

В метро Екатеринбурга задержали мужчину с предметом, похожим на гранату

В метро Екатеринбурга остановили пассажира, у которого был предмет, похожий на гранату. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Инцидент произошёл на станции "Ботаническая". Для проверки на место выехала полиция. По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, реальной угрозы ни для метрополитена, ни для пассажиров нет. Он уточнил, что работники метро в досмотровой зоне в рюкзаке одного из граждан обнаружили предмет, "внешне похожий на ручную противопехотную гранату, более известную в народе как лимонка".

Вооружённого мужчину в камуфляже ищут в Ростове-на-Дону

Вооружённого мужчину в камуфляже ищут в Ростове-на-Дону

"На самом деле предмет таковым не является, поэтому о задержании владельца этой находки речь не идёт", — пояснил Горелых.

Инцидент никак не повлиял на график движения поездов, метро в Екатеринбурге работает в штатном режиме.

Как сообщалось ранее, в городе Шахты Ростовской области задержали мужчину в камуфляжной форме, который шёл по улице с автоматом. При проверке выяснилось, что оружие игрушечное.

Гулявший с гранатой пьяный житель села под Курском оказался рецидивистом

Гулявший с гранатой пьяный житель села под Курском оказался рецидивистом

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ТАСС / Владимир Гердо

Иван Косицын
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