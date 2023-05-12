В метро Екатеринбурга задержали мужчину с предметом, похожим на гранату

В метро Екатеринбурга остановили пассажира, у которого был предмет, похожий на гранату. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Инцидент произошёл на станции "Ботаническая". Для проверки на место выехала полиция. По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, реальной угрозы ни для метрополитена, ни для пассажиров нет. Он уточнил, что работники метро в досмотровой зоне в рюкзаке одного из граждан обнаружили предмет, "внешне похожий на ручную противопехотную гранату, более известную в народе как лимонка".

"На самом деле предмет таковым не является, поэтому о задержании владельца этой находки речь не идёт", — пояснил Горелых.

Инцидент никак не повлиял на график движения поездов, метро в Екатеринбурге работает в штатном режиме.