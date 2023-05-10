Вооружённого мужчину в камуфляже ищут в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону утром 10 мая ввели план "Сирена" после сообщения о вооружённом мужчине в камуфляже. Об этом пишет SHOT со ссылкой на источник.

По его словам, очевидец рассказал, что к нему на улице Максима Горького подошёл неизвестный, угрожал пистолетом и гранатой, после чего скрылся. Сейчас правоохранители проверяют эту информацию.