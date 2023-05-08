Гулявший с гранатой пьяный житель села под Курском оказался рецидивистом
SHOT: Спрятавший в кустах гранату житель Курской области угрожал студентам
Задержанный за попытку спрятать гранату в кустах житель села Черницыно Курской области угрожал взорвать студента. Выяснилось, что ранее мужчина был судим. Об этом сообщает SHOT.
Мужчина с гранатой угрожал прохожим. Видео © Telegram / SHOT
По данным телеграм-канала, пьяный мужчина проявлял агрессию к двум молодым людям, которые заметили его гуляющим с гранатой по улице. Особенно конфликтно он вёл себя с одним из них — 18-летним студентом.
Уточняется, что задержанный ранее был шесть раз судим. В списке его правонарушений два угона автомобиля, угрозы убийством, кража, а также нападение на представителя власти.
Ранее Лайф сообщал о том, что в селе Курской области задержали нетрезвого мужчину, который гулял с гранатой. При виде полицейских он решил спрятать гранату в кустах.