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8 мая, 17:43

Гулявший с гранатой пьяный житель села под Курском оказался рецидивистом

SHOT: Спрятавший в кустах гранату житель Курской области угрожал студентам

Задержанный за попытку спрятать гранату в кустах житель села Черницыно Курской области угрожал взорвать студента. Выяснилось, что ранее мужчина был судим. Об этом сообщает SHOT.

Мужчина с гранатой угрожал прохожим. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, пьяный мужчина проявлял агрессию к двум молодым людям, которые заметили его гуляющим с гранатой по улице. Особенно конфликтно он вёл себя с одним из них — 18-летним студентом.

Уточняется, что задержанный ранее был шесть раз судим. В списке его правонарушений два угона автомобиля, угрозы убийством, кража, а также нападение на представителя власти.

Возле бизнес-центра в Москве нашли гранату

Возле бизнес-центра в Москве нашли гранату

Ранее Лайф сообщал о том, что в селе Курской области задержали нетрезвого мужчину, который гулял с гранатой. При виде полицейских он решил спрятать гранату в кустах.

Илья Суриков
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