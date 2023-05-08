Гулявший с гранатой пьяный житель села под Курском оказался рецидивистом

Задержанный за попытку спрятать гранату в кустах житель села Черницыно Курской области угрожал взорвать студента. Выяснилось, что ранее мужчина был судим. Об этом сообщает SHOT.

Мужчина с гранатой угрожал прохожим. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, пьяный мужчина проявлял агрессию к двум молодым людям, которые заметили его гуляющим с гранатой по улице. Особенно конфликтно он вёл себя с одним из них — 18-летним студентом.

Уточняется, что задержанный ранее был шесть раз судим. В списке его правонарушений два угона автомобиля, угрозы убийством, кража, а также нападение на представителя власти.