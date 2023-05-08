Под Курском задержан пьяный мужчина с гранатой, решивший спрятать её в кустах

В селе Черницыно Курской области задержан пьяный сельчанин, который разгуливал по улицам с гранатой. Увидев полицейских, мужчина решил избавиться от неё и спрятать "трофей" в кустах, сообщает телеграм-канал SHOT.

Мужчина в Курской области прячет гранату в кустах. Видео © t.me / SHOT

Мужчину увидели двое местных парней и заметили, что в руке у качающегося из стороны в сторону прохожего находится предмет, похожий на гранату. Ребята позвонили в полицию и рассказали о подозрительном человеке со взрывчаткой.

При виде прибывших сотрудников "подрывник" хотел избавиться от снаряда — стал прятать гранату в кустах — и пытался скрыться с места происшествия. Однако полицейские задержали злоумышленника. Сейчас выясняется, где он взял военный снаряд, который, по предварительным данным, оказался боевым.