В Москве задержали угрожавшую взорвать вуз студентку, но она поделилась другой версией событий

Московский финансово-юридический университет получил сообщение с угрозой взрыва. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, на электронную почту МФЮА поступило письмо от пользователя со странным набором букв в адресе — qq1111111wwwwww. Автор представилась студенткой, написала свои Ф.И.О. и номер телефона.

"В Yниверситете Yстановлена взрывчатка, которYю я активирYю на дистанции с помощью своего номера телефона", — говорилось в письме.

К университету приехали кинологи с собаками. Территорию вуза обследовали, но никакой взрывчатки не нашли. Позже силовики нагрянули в квартиру девушки. Её задержали и доставили в отдел. Студентка заявила, что не собиралась взрывать свой университет, а сама стала жертвой: она недавно познакомилась с парнем, и тот её якобы подставил — сделал лжеминёршей. Правоохранители проводят проверку.