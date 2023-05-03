В Москве задержали угрожавшую взорвать вуз студентку, но она поделилась другой версией событий
Угрожавшую взорвать университет студентку задержали в Москве
Та самая студентка, от чьего имени пришло письмо с угрозами. Обложка © SHOT
Московский финансово-юридический университет получил сообщение с угрозой взрыва. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, на электронную почту МФЮА поступило письмо от пользователя со странным набором букв в адресе — qq1111111wwwwww. Автор представилась студенткой, написала свои Ф.И.О. и номер телефона.
"В Yниверситете Yстановлена взрывчатка, которYю я активирYю на дистанции с помощью своего номера телефона", — говорилось в письме.
К университету приехали кинологи с собаками. Территорию вуза обследовали, но никакой взрывчатки не нашли. Позже силовики нагрянули в квартиру девушки. Её задержали и доставили в отдел. Студентка заявила, что не собиралась взрывать свой университет, а сама стала жертвой: она недавно познакомилась с парнем, и тот её якобы подставил — сделал лжеминёршей. Правоохранители проводят проверку.
Ранее Лайф рассказывал о недовольном "украинце", который терроризирует корчму "Тарас Бульба" в Москве звонками с угрозами. Мужчина звонит в кол-центр ресторана и что-то кричит на мове, а когда его просят перейти на русский, принимается угрожать поджогом и бросает трубку.