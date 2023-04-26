КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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26 апреля, 11:33

Недовольный "украинец" терроризирует корчму "Тарас Бульба" в Москве звонками с угрозами

Неизвестный угрожает поджечь корчму "Тарас Бульба" в Москве

Неизвестный мужчина на протяжении последних дней заваливает корчму "Тарас Бульба" в Москве звонками с угрозами: на украинском языке он обещает поджечь заведение. О телефонном террористе сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, недовольный мужчина звонит в кол-центр ресторана украинской кухни и что-то кричит на украинском, предположительно, хочет заказать доставку. Когда его просят перейти на русский, он принимается угрожать поджогом и бросает трубку.

Полиция провела проверку нескольких заведений сети, подозрительных граждан и предметов не обнаружили. Теперь сотрудники выясняют, кто звонит в ресторан с угрозами.

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А в самом начале года в Москве сгорел один из ресторанов сети. Трёхэтажная корчма "Тарас Бульба" загорелась утром 1 января. В деревянном здании на Садовом кольце обрушились перекрытия. К счастью, обошлось без пострадавших.

Обложка ©

ТАСС / Владимир Гердо

Александра Вишнякова
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