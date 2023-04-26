Недовольный "украинец" терроризирует корчму "Тарас Бульба" в Москве звонками с угрозами

Неизвестный мужчина на протяжении последних дней заваливает корчму "Тарас Бульба" в Москве звонками с угрозами: на украинском языке он обещает поджечь заведение. О телефонном террористе сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, недовольный мужчина звонит в кол-центр ресторана украинской кухни и что-то кричит на украинском, предположительно, хочет заказать доставку. Когда его просят перейти на русский, он принимается угрожать поджогом и бросает трубку.