В Москве коммунальщики напугали прохожих взрывом "гранаты"

В центре Москвы трое коммунальщиков взорвали зажигалку и испугали прохожих. Очевидцы сочли, что сдетонировала граната, и вызвали полицию, пишет Mash.

Инцидент произошёл на улице Беговой. После сообщения очевидцев территорию оцепили экстренные службы. Оказалось, что причиной паники была обычная зажигалка.

Свидетели рассказали, что незадолго до случившегося видели там троих мужчин, которые бросили что-то на землю и уехали на автомобиле. Позже их нашли, подозреваемыми оказались работники ГБУ "Жилищник" — уроженцы Грузии и Узбекистана. Полицейские составили протокол о мелком хулиганстве и отпустили задержанных.