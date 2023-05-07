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7 мая, 10:41

У взорвавшего свою "ниву" жителя Ейска дома нашли ещё два СВУ

В Ейске СК возбудил дело по двум статьям после взрыва "нивы" с водителем

У мужчины, устроившего взрыв в своей "ниве" в Ейске, дома обнаружили ещё два самодельных взрывных устройства, одно из них было начинено гвоздями и болтами. Как сообщает SHOT, обе бомбы были с дистанционным управлением.

Осмотр места взрыва в Ейске. Видео © Telegram / СУ СКР по Краснодарскому краю

По данным телеграм-канала, погибший ранее не был судим, его штрафовали только за непристёгнутый ремень безопасности. Зачем он собрал три СВУ, сейчас выясняют. Дома у него нашли чертежи по изготовлению бомб. По факту произошедшего СК России уже возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителей и незаконном обороте взрывчатки.

"Ейским межрайонным следственным отделом СКР по краю возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительного органа и незаконном обороте взрывного устройства (ст. 317, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ)", — говорится в сообщении надзорного ведомства.

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Как уже рассказывал Лайф, 6 мая 34-летнего жителя Ейска остановили сотрудники ДПС для проверки документов, но тот заперся внутри "нивы" и угрожал устроить самоподрыв. Когда на место происшествия прибыла группа захвата, мужчина по-прежнему отказывался сдаваться, в связи с чем и привёл в действие СВУ.

Обложка ©

Telegram / СУ СКР по Краснодарскому краю

Наталья Исакова
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