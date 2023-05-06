В Ейске водитель заперся в машине и устроил взрыв при задержании
В Ейске Краснодарского края мужчина устроил взрыв, сидя в автомобиле "Нива" во время задержания. Об этом сообщает SHOT.
Мужчина устроил взрыв при задержании. Видео © Telegram / SHOT
По информации телеграм-канала, мужчину остановили сотрудники ГИБДД для проверки, однако тот не вышел из автомобиля. Он закрылся изнутри и угрожал взорвать себя.
Когда машину окружили правоохранители, прогремел взрыв. В результате случившегося пострадал только водитель "Нивы". Район, где произошёл инцидент, был оцеплен.
Ранее Лайф писал о том, что в Пензенской области крайне мстительный пенсионер взорвал "газель" соседа за то, что тот занял его парковку.
Telegram / SHOT