В Ейске водитель заперся в машине и устроил взрыв при задержании

В Ейске Краснодарского края мужчина устроил взрыв, сидя в автомобиле "Нива" во время задержания. Об этом сообщает SHOT.

Мужчина устроил взрыв при задержании. Видео © Telegram / SHOT

По информации телеграм-канала, мужчину остановили сотрудники ГИБДД для проверки, однако тот не вышел из автомобиля. Он закрылся изнутри и угрожал взорвать себя.

Когда машину окружили правоохранители, прогремел взрыв. В результате случившегося пострадал только водитель "Нивы". Район, где произошёл инцидент, был оцеплен.