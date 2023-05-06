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6 мая, 14:38

В Ейске водитель заперся в машине и устроил взрыв при задержании

В Ейске Краснодарского края мужчина устроил взрыв, сидя в автомобиле "Нива" во время задержания. Об этом сообщает SHOT.

Мужчина устроил взрыв при задержании. Видео © Telegram / SHOT

По информации телеграм-канала, мужчину остановили сотрудники ГИБДД для проверки, однако тот не вышел из автомобиля. Он закрылся изнутри и угрожал взорвать себя.

Когда машину окружили правоохранители, прогремел взрыв. В результате случившегося пострадал только водитель "Нивы". Район, где произошёл инцидент, был оцеплен.

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Ранее Лайф писал о том, что в Пензенской области крайне мстительный пенсионер взорвал "газель" соседа за то, что тот занял его парковку.

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Telegram / SHOT

Илья Суриков
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