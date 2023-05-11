Неизвестный снаряд обнаружили рядом с ТЭЦ в Москве

На севере Москвы обнаружили неизвестный снаряд. Его заметили жители Дмитровского района и сразу сообщили в полицию, передаёт SHOT .

По данным телеграм-канала, предмет нашли недалеко от ТЭЦ-21. В настоящее время территория оцеплена. К месту ЧП направляются сапёры.

Ранее боевую мину времëн Великой Отечественной войны нашли в квартире на северо-востоке Москвы. Неожиданную находку обнаружила жительница одного из домов на проспекте Мира. Она делала уборку и избавлялась от старых вещей на балконе, когда в одном из ящиков увидела ржавую мину.