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11 мая, 14:36

Неизвестный снаряд обнаружили рядом с ТЭЦ в Москве

На севере Москвы обнаружили неизвестный снаряд. Его заметили жители Дмитровского района и сразу сообщили в полицию, передаёт SHOT.

По данным телеграм-канала, предмет нашли недалеко от ТЭЦ-21. В настоящее время территория оцеплена. К месту ЧП направляются сапёры.

Жительнице Новосибирска подбросили пушечный снаряд

Жительнице Новосибирска подбросили пушечный снаряд

Ранее боевую мину времëн Великой Отечественной войны нашли в квартире на северо-востоке Москвы. Неожиданную находку обнаружила жительница одного из домов на проспекте Мира. Она делала уборку и избавлялась от старых вещей на балконе, когда в одном из ящиков увидела ржавую мину.

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ТАСС / Максим Григорьев

Николь Вербер
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