Спецпроект LIFE ко Дню Победы:

ПОВТОРЯЯ ПОДВИГ

Регион

Уведомления отключены

9 мая, 18:10

Боевую мину времëн ВОВ нашли в квартире на северо-востоке Москвы

Жительница Москвы нашла у себя в квартире боевую мину времëн Великой Отечественной войны. По данным SHOT, опасный снаряд лежал на балконе.

Инцидент произошёл в одном из домов на проспекте Мира. Женщина разбирала от старых вещей шкаф на балконе и увидела в одном из ящиков ржавую мину. Она сразу позвонила в экстренные службы. Сейчас на место выехали специалисты, им предстоит изучить снаряд.

Мужчина погиб при взрыве во время распила боевых снарядов под Белгородом

Мужчина погиб при взрыве во время распила боевых снарядов под Белгородом

А в Крыму мужчина подорвался на боеприпасе времён Великой Отечественной войны. Несчастный случай произошёл в прибрежной зоне у посёлка Приветное.

Обложка ©

TACC / Юрий Смитюк

Андрей Бражников
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров