Боевую мину времëн ВОВ нашли в квартире на северо-востоке Москвы
Жительница Москвы нашла у себя в квартире боевую мину времëн Великой Отечественной войны. По данным SHOT, опасный снаряд лежал на балконе.
Инцидент произошёл в одном из домов на проспекте Мира. Женщина разбирала от старых вещей шкаф на балконе и увидела в одном из ящиков ржавую мину. Она сразу позвонила в экстренные службы. Сейчас на место выехали специалисты, им предстоит изучить снаряд.
А в Крыму мужчина подорвался на боеприпасе времён Великой Отечественной войны. Несчастный случай произошёл в прибрежной зоне у посёлка Приветное.
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TACC / Юрий Смитюк