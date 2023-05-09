Боевую мину времëн ВОВ нашли в квартире на северо-востоке Москвы

Жительница Москвы нашла у себя в квартире боевую мину времëн Великой Отечественной войны. По данным SHOT , опасный снаряд лежал на балконе.

Инцидент произошёл в одном из домов на проспекте Мира. Женщина разбирала от старых вещей шкаф на балконе и увидела в одном из ящиков ржавую мину. Она сразу позвонила в экстренные службы. Сейчас на место выехали специалисты, им предстоит изучить снаряд.