Жительнице Новосибирска подбросили пушечный снаряд

Неизвестный подбросил жительнице Новосибирска снаряд для пушки. Как пишет SHOT, минувшим вечером 44-летняя женщина пришла к своему гаражу на улице 2-й Портовой, чтобы расчистить снег. В какой-то момент она обнаружила нечто, завёрнутое в марлю, и, развернув, ужаснулась: перед ней лежал предмет, похожий на боеприпас.

Прибывшие на место правоохранители выяснили, что перед ними 30-миллиметровый снаряд с головным взрывателем, используемый в пушках для БТР-82 и БМП. Сейчас они выясняют, кто подбросил боеприпас и откуда его взяли.