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9 мая, 13:16

Жительнице Новосибирска подбросили пушечный снаряд

Неизвестный подбросил к гаражу жительницы Новосибирска снаряд для БТР

Неизвестный подбросил жительнице Новосибирска снаряд для пушки. Как пишет SHOT, минувшим вечером 44-летняя женщина пришла к своему гаражу на улице 2-й Портовой, чтобы расчистить снег. В какой-то момент она обнаружила нечто, завёрнутое в марлю, и, развернув, ужаснулась: перед ней лежал предмет, похожий на боеприпас.

Прибывшие на место правоохранители выяснили, что перед ними 30-миллиметровый снаряд с головным взрывателем, используемый в пушках для БТР-82 и БМП. Сейчас они выясняют, кто подбросил боеприпас и откуда его взяли.

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Лайф писал об обнаружении гранаты у бизнес-центра в Пресненском районе Москвы. На место были вызваны экстренные службы.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов
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