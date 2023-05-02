Житель Минвод пошёл за грибами, а нашёл сумку с 35 гранатами

Грибник из Минеральных Вод нашёл сумку с 35 гранатами. Как сообщает SHOT, инцидент произошёл 1 мая.

53-летний мужчина рано утром отправился в поход, но в районе Пуховского пруда заметил подозрительную чёрную спортивную сумку. Грибник решил проверить, что находится внутри, — и нашёл предметы, похожие на боеприпасы.

Находку обследовали и отправили на экспертизу. Предварительно, в сумке были осколочные боеприпасы для гранатомётов ВОГ-25 и пролежали они там достаточно долго, так как уже покрылись ржавчиной. Владельца ищут.