Житель Минвод пошёл за грибами, а нашёл сумку с 35 гранатами
Житель Минеральных Вод нашёл сумку с 35 гранатами
Грибник из Минеральных Вод нашёл сумку с 35 гранатами. Как сообщает SHOT, инцидент произошёл 1 мая.
53-летний мужчина рано утром отправился в поход, но в районе Пуховского пруда заметил подозрительную чёрную спортивную сумку. Грибник решил проверить, что находится внутри, — и нашёл предметы, похожие на боеприпасы.
Находку обследовали и отправили на экспертизу. Предварительно, в сумке были осколочные боеприпасы для гранатомётов ВОГ-25 и пролежали они там достаточно долго, так как уже покрылись ржавчиной. Владельца ищут.
А 1 мая недалеко от парка развлечений "Остров мечты" из Москвы-реки выловили боевую гранату. Боеприпас в водоёме заметили прохожие на Судостроительной улице. Они же сообщили о находке в полицию.
ТАСС / Марина Круглякова