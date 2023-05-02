КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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2 мая, 08:03

Житель Минвод пошёл за грибами, а нашёл сумку с 35 гранатами

Житель Минеральных Вод нашёл сумку с 35 гранатами

Грибник из Минеральных Вод нашёл сумку с 35 гранатами. Как сообщает SHOT, инцидент произошёл 1 мая.

53-летний мужчина рано утром отправился в поход, но в районе Пуховского пруда заметил подозрительную чёрную спортивную сумку. Грибник решил проверить, что находится внутри, — и нашёл предметы, похожие на боеприпасы.

Находку обследовали и отправили на экспертизу. Предварительно, в сумке были осколочные боеприпасы для гранатомётов ВОГ-25 и пролежали они там достаточно долго, так как уже покрылись ржавчиной. Владельца ищут.

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А 1 мая недалеко от парка развлечений "Остров мечты" из Москвы-реки выловили боевую гранату. Боеприпас в водоёме заметили прохожие на Судостроительной улице. Они же сообщили о находке в полицию.

Обложка ©

ТАСС / Марина Круглякова

Александра Вишнякова
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