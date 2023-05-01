В Москве-реке обнаружили гранату рядом с парком развлечений "Остров мечты"
Недалеко от парка развлечений "Остров мечты" из Москвы-реки извлекли боевую гранату. Об этом сообщает SHOT.
По информации телеграм-канала, боеприпас в водоёме заметили прохожие на Судостроительной улице. Они же сообщили о находке в полицию.
Сапёры и экстренные службы выяснили, что это боевая граната. На место вызвали взрывотехников.
Ранее Лайф писал о том, что в московском районе Южное Бутово на площадке для выгула собак обнаружили предмет, похожий на ручную гранату Ф-1.
Обложка ©
Unsplash