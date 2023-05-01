КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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1 мая, 11:10

В Москве-реке обнаружили гранату рядом с парком развлечений "Остров мечты"

Недалеко от парка развлечений "Остров мечты" из Москвы-реки извлекли боевую гранату. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, боеприпас в водоёме заметили прохожие на Судостроительной улице. Они же сообщили о находке в полицию.

Украинец в камуфляже подорвал гранатой машину с женщиной

Украинец в камуфляже подорвал гранатой машину с женщиной

Сапёры и экстренные службы выяснили, что это боевая граната. На место вызвали взрывотехников.

Ранее Лайф писал о том, что в московском районе Южное Бутово на площадке для выгула собак обнаружили предмет, похожий на ручную гранату Ф-1.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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