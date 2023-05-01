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1 мая, 07:50

В Южном Бутове нашли гранату на площадке для выгула собак

В московском районе Южное Бутово на площадке для выгула собак обнаружили предмет, похожий на ручную гранату Ф-1.

По данным SHOT, нашли этот предмет — возможно, взрывоопасный — на площадке между домом № 3 по улице Академика Семёнова и храмом Святителя Стефана Пермского. Туда направлены экстренные службы. Они выясняют, настоящая ли граната.

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Как сообщал Лайф, накануне в Южном Бутове два украинца с поддельными документами запустили дрон. Полиция нашла их и задержала.

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Граната, найденная в Южном Бутове. Фото © SHOT

Андрей Григорьев
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