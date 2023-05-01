В Южном Бутове нашли гранату на площадке для выгула собак

В московском районе Южное Бутово на площадке для выгула собак обнаружили предмет, похожий на ручную гранату Ф-1.

По данным SHOT, нашли этот предмет — возможно, взрывоопасный — на площадке между домом № 3 по улице Академика Семёнова и храмом Святителя Стефана Пермского. Туда направлены экстренные службы. Они выясняют, настоящая ли граната.