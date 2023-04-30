Два украинца с поддельными документами запустили дрон в Южном Бутове

В Москве два украинца с поддельными документами запустили неизвестный дрон. Это случилось в Южном Бутове, их задержали.

Как сообщает телеграм-канал SHOT, беспилотник нашли местные жители во дворе на улице Адмирала Ушакова. Они вызвали полицию. Правоохранители выяснили, что дрон запустили двое братьев в возрасте 36 и 38 лет.

Полицейские проверили паспорта мужчин. Оказалось, что в документах проставлены поддельные штампы о регистрации, разрешения на проживание тоже фальшивые. Возбуждено уголовное дело, проводится экспертиза коптера.