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30 апреля, 16:35

Два украинца с поддельными документами запустили дрон в Южном Бутове

В Москве два украинца с поддельными документами запустили неизвестный дрон. Это случилось в Южном Бутове, их задержали.

Как сообщает телеграм-канал SHOT, беспилотник нашли местные жители во дворе на улице Адмирала Ушакова. Они вызвали полицию. Правоохранители выяснили, что дрон запустили двое братьев в возрасте 36 и 38 лет.

Полицейские проверили паспорта мужчин. Оказалось, что в документах проставлены поддельные штампы о регистрации, разрешения на проживание тоже фальшивые. Возбуждено уголовное дело, проводится экспертиза коптера.

Неизвестный дрон снова мешал самолёту сесть в Шереметьево

Неизвестный дрон снова мешал самолёту сесть в Шереметьево

Ранее Лайф писал о том, что неизвестный беспилотник пролетел под самолётом при посадке в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге.

Обложка ©

Unsplash

Андрей Григорьев
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