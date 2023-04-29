Неопознанный дрон чуть не подрезал самолёт при посадке в Пулково

Неизвестный беспилотник пролетел под самолётом при посадке в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Как сообщает SHOT со ссылкой на источник, дрон заметили пилоты.

По данным телеграм-канала, инцидент произошёл 28 апреля. БПЛА белого цвета пролетел под бортом ниже на 600 метров. Его размер определить не удалось.