Неопознанный дрон чуть не подрезал самолёт при посадке в Пулково
Неизвестный беспилотник пролетел под самолётом при посадке в аэропорту Пулково
Неизвестный беспилотник пролетел под самолётом при посадке в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Как сообщает SHOT со ссылкой на источник, дрон заметили пилоты.
По данным телеграм-канала, инцидент произошёл 28 апреля. БПЛА белого цвета пролетел под бортом ниже на 600 метров. Его размер определить не удалось.
Рейс, который следовал из Владикавказа, успешно приземлил в Петербурге. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.
Ранее Лайф уже рассказывал о нескольких подобных случаях. Так, 27 апреля сообщалось, что экипаж самолёта авиакомпании NordStar доложил об опасном сближении с неизвестным БПЛА на подлёте к Домодедово. В самом аэропорту поспешили опровергнуть эти данные. А на следующий день стало известно, что неизвестный дрон мешал самолёту сесть в Шереметьево. Ещё один инцидент с коптером случился 22 апреля.
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