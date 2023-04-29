Аксёнов уточнил детали утреннего налёта дронов с крестами вермахта на Крым
Аксёнов уточнил детали утренней атаки беспилотников на Крым со стороны Украины
Сбитый над Крымом украинский дрон. Видео © t.me / "ТалипоV Online Z"
Глава Крыма Сергей Аксёнов уточнил детали утренней атаки беспилотников на полуостров со стороны Украины. Он подтвердил, что целью была не только нефтебаза в Севастополе, но другие дроны были устранены.
"Параллельно с утренней атакой дронов на Севастополь в небе над Республикой Крым силами ПВО был сбит один БПЛА и ещё один подавлен средствами РЭБ. Жертв и разрушений нет. Прошу всех соблюдать спокойствие", — обратился он к жителям полуострова в Telegram-канале и призвал доверять только официальной информации.
Напомним, что два дрона попали по нефтебазе в Севастополе. В результате на объекте начался пожар. Загорелись четыре цистерны с топливом на площади тысяча квадратных метров. Пожару присвоен четвёртый ранг — самый сложный из всех возможных. Пострадавших нет. Возгорание уже локализовано.