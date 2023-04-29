Аксёнов уточнил детали утреннего налёта дронов с крестами вермахта на Крым

Глава Крыма Сергей Аксёнов уточнил детали утренней атаки беспилотников на полуостров со стороны Украины. Он подтвердил, что целью была не только нефтебаза в Севастополе, но другие дроны были устранены.

"Параллельно с утренней атакой дронов на Севастополь в небе над Республикой Крым силами ПВО был сбит один БПЛА и ещё один подавлен средствами РЭБ. Жертв и разрушений нет. Прошу всех соблюдать спокойствие", — обратился он к жителям полуострова в Telegram-канале и призвал доверять только официальной информации.