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29 апреля, 09:30

Аксёнов уточнил детали утреннего налёта дронов с крестами вермахта на Крым

Аксёнов уточнил детали утренней атаки беспилотников на Крым со стороны Украины

<p>Сбитый над Крымом украинский дрон. Видео © t.me / <a href="https://t.me/talipovonline/11727" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"ТалипоV Online Z"</a></p>

Сбитый над Крымом украинский дрон. Видео © t.me / "ТалипоV Online Z"

Глава Крыма Сергей Аксёнов уточнил детали утренней атаки беспилотников на полуостров со стороны Украины. Он подтвердил, что целью была не только нефтебаза в Севастополе, но другие дроны были устранены.

"Параллельно с утренней атакой дронов на Севастополь в небе над Республикой Крым силами ПВО был сбит один БПЛА и ещё один подавлен средствами РЭБ. Жертв и разрушений нет. Прошу всех соблюдать спокойствие", — обратился он к жителям полуострова в Telegram-канале и призвал доверять только официальной информации.

В утренней атаке на Крым принимало участие до 6 дронов ВСУ с крестами вермахта

В утренней атаке на Крым принимало участие до 6 дронов ВСУ с крестами вермахта

Напомним, что два дрона попали по нефтебазе в Севастополе. В результате на объекте начался пожар. Загорелись четыре цистерны с топливом на площади тысяча квадратных метров. Пожару присвоен четвёртый ранг — самый сложный из всех возможных. Пострадавших нет. Возгорание уже локализовано.

Андрей Бражников
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