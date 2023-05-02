Посылка с четырьмя автоматами выдала сама себя во Внуково

Посылку с четырьмя автоматами обнаружили в логистическом центре Внуково, сообщает SHOT . По данным источника телеграм-канала, оружие порвало пакет и торчало наружу.

Отправление пришло по Почте России. Пока опасную посылку не вскрывали: на месте ждут полицию.

А 1 мая недалеко от парка развлечений "Остров мечты" из Москвы-реки выловили боевую гранату. Боеприпас в водоёме заметили прохожие на Судостроительной улице. Они же сообщили о находке в полицию.