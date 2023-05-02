Посылка с четырьмя автоматами выдала сама себя во Внуково
SHOT: Посылку с четырьмя автоматами нашли в логистическом центре Внуково
Посылку с четырьмя автоматами обнаружили в логистическом центре Внуково, сообщает SHOT. По данным источника телеграм-канала, оружие порвало пакет и торчало наружу.
Отправление пришло по Почте России. Пока опасную посылку не вскрывали: на месте ждут полицию.
А 1 мая недалеко от парка развлечений "Остров мечты" из Москвы-реки выловили боевую гранату. Боеприпас в водоёме заметили прохожие на Судостроительной улице. Они же сообщили о находке в полицию.
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ТАСС / Антон Новодережкин