Жителя Махачкалы не пустили в клуб, и он разнёс подъезд многоэтажки

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошёл в ночь на 14 мая. На кадрах с места видно, как молодой человек подходит к многоэтажке, которая располагается неподалёку от ночного клуба, и со злости начинает крушить крыльцо подъезда. За несколько секунд он успевает выдернуть несколько металлических конструкций, после чего к нему подходят прохожие и пытаются успокоить дебошира. После короткой беседы тот наконец усмиряет свой пыл и как ни в чём не бывало уходит.