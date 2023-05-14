Жителя Махачкалы не пустили в клуб, и он разнёс подъезд многоэтажки
В Махачкале разгневанный мужчина разрушил крыльцо жилого дома из-за того, что его не пустили в ночной клуб. Обиженного любителя вечеринок уже разыскивают правоохранители, сообщает пресс-служба МВД по Дагестану.
Разгневанный дагестанец разрушил крыльцо жилого дома из-за того, что его не пустили в ночной клуб. Видео © Telegram / МВД Дагестана
Как рассказали в ведомстве, инцидент произошёл в ночь на 14 мая. На кадрах с места видно, как молодой человек подходит к многоэтажке, которая располагается неподалёку от ночного клуба, и со злости начинает крушить крыльцо подъезда. За несколько секунд он успевает выдернуть несколько металлических конструкций, после чего к нему подходят прохожие и пытаются успокоить дебошира. После короткой беседы тот наконец усмиряет свой пыл и как ни в чём не бывало уходит.
"МВД Дагестана устанавливает личность подозреваемого и обстоятельства произошедшего", — говорится в сообщении.
Ранее Лайф сообщал, что пьяный житель Ижевска угнал маршрутку ради ночной прогулки по городу. Из-за этого на него завели уголовное дело.
Кадр из видео Telegram / МВД Дагестана