Житель Казани через форточку проник в поликлинику и выстрелил в охранницу

В Казани мужчина проник в здание поликлиники и выстрелил в женщину-охранника. Инцидент произошёл в ночь на 25 мая, злоумышленник уже задержан. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ.

"В 04:25 неизвестный проник в здание поликлиники на улице Гладилова города Казани. Увидев женщину-охранника, он выстрелил в неё, предположительно, из огнестрельного оружия, а затем скрылся", — указано в сообщении ведомства.

67-летняя потерпевшая сообщила о нападении в полицию. Подозреваемый был оперативно задержан. Им оказался 50-летний ранее неоднократно судимый за тяжкие преступления житель Татарстана. В настоящее время проводятся обыски по месту жительства подозреваемого, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

В пресс-службе СК РФ по Татарстану уточнили, что злоумышленник проник через форточку в помещение регистратуры поликлиники №17. Его действия пыталась пресечь женщина-охранник, однако мужчина произвёл в неё несколько выстрелов, после чего скрылся на автомобиле. Женщина с ранением грудной клетки госпитализирована.