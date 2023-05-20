В Красноярске неизвестный открыл стрельбу в спортивном зале

Полицейские ищут неизвестного мужчину, который открыл стрельбу в одном из спортзалов в Свердловском районе Красноярска. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ.

"В дежурную часть поступило сообщение о том, что в одном из спортивных залов на Ярыгинской набережной неустановленное лицо подошло к администратору, осуществило два выстрела в воздух из оружия неустановленного образца", — указано в сообщении ведомства.

При этом злоумышленник потребовал денег, а затем скрылся. На месте ЧП работают сотрудники полиции, проводится проверка.