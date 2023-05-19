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19 мая, 12:04
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В Кузбассе "людоеды" откусили части носа и уха у защитников подростка

В Кузбассе частично откусили ухо и нос двум парням, заступившимся за школьника

В Новокузнецке толпа мужчин напала на двух парней и закончилось это частично откушенным носом и ухом. О таких происках "людоедов" пишет SHOT.

  • Житель Новокузнецка остался без части уха после драки. Фото © Telegram / SHOT
    Житель Новокузнецка остался без части уха после драки. Фото © Telegram / SHOT
  • Житель Новокузнецка остался без части носа после драки. Фото © Telegram / SHOT
    Житель Новокузнецка остался без части носа после драки. Фото © Telegram / SHOT
  • Житель Новокузнецка остался без части носа после драки. Фото © Telegram / SHOT
    Житель Новокузнецка остался без части носа после драки. Фото © Telegram / SHOT

Житель Новокузнецка остался без части уха после драки. Фото © Telegram / SHOT

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Всё произошло на городском рынке. По словам очевидцев, изначально мужчина ударил в лицо 14-летнего мальчика, тот упал и больше не поднимался. К агрессивному кузбассовцу подошли двое парней и спросили, что произошло. Тот рассказал, что школьник якобы задел его отца. Затем мужчина резко набросился уже на новых "противников". Во время драки он откусил одному из них часть уха. В этот момент к потасовке присоединились ещё трое мужчин. Мало того что они избили парней, так ещё и откусили второму часть носа.

История разлетелась по городу, и местные жители решили в социальных сетях объединиться. В результате они передали всю информацию в прокуратуру и СУ СКР по региону.

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Telegram / SHOT

Светлана Оперук
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