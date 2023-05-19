В Кузбассе "людоеды" откусили части носа и уха у защитников подростка

Всё произошло на городском рынке. По словам очевидцев, изначально мужчина ударил в лицо 14-летнего мальчика, тот упал и больше не поднимался. К агрессивному кузбассовцу подошли двое парней и спросили, что произошло. Тот рассказал, что школьник якобы задел его отца. Затем мужчина резко набросился уже на новых "противников". Во время драки он откусил одному из них часть уха. В этот момент к потасовке присоединились ещё трое мужчин. Мало того что они избили парней, так ещё и откусили второму часть носа.