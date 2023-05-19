В Кузбассе "людоеды" откусили части носа и уха у защитников подростка
В Кузбассе частично откусили ухо и нос двум парням, заступившимся за школьника
В Новокузнецке толпа мужчин напала на двух парней и закончилось это частично откушенным носом и ухом. О таких происках "людоедов" пишет SHOT.
Всё произошло на городском рынке. По словам очевидцев, изначально мужчина ударил в лицо 14-летнего мальчика, тот упал и больше не поднимался. К агрессивному кузбассовцу подошли двое парней и спросили, что произошло. Тот рассказал, что школьник якобы задел его отца. Затем мужчина резко набросился уже на новых "противников". Во время драки он откусил одному из них часть уха. В этот момент к потасовке присоединились ещё трое мужчин. Мало того что они избили парней, так ещё и откусили второму часть носа.
История разлетелась по городу, и местные жители решили в социальных сетях объединиться. В результате они передали всю информацию в прокуратуру и СУ СКР по региону.
Ранее в центре Москвы пьяная драка закончилась стрельбой. Открывшего её мужчину уже задержали, он в отделении.
Telegram / SHOT