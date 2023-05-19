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19 мая, 06:41

Школьница в Кургане избила одноклассницу за отказ надеть фартук на выпускной

В Кургане девятиклассница попала в больницу после драки в школе из-за выпускного

В Кургане девятиклассница пострадала в результате драки из-за внешнего вида на выпускном. Об этом сообщил телеграм-канал Ural Mash.

Школьница избила одноклассницу за отказ надеть фартук на выпускной. Видео © Telegram / Ural Mash

Девятиклассники вместе с учительницей обсуждали предстоящую церемонию. Появилась идея пойти девочкам на выпускной в платье с фартуком, как это было в советское время, но одной из школьниц она не понравилась. В ответ на громкое заявление другая одноклассница накинулась на неё с кулаками. Учительница попыталась их разнять, но агрессивная школьница останавливаться не собиралась. Перед тем как начать драку, нападавшая распылила перцовый баллончик. В кабинете стало невозможно дышать, из-за чего дети вместе с педагогом оставили девочек и побежали в коридор. В результате пострадавшая получила химический ожог глаз и после драки отправилась в больницу. По данному факту правоохранители проводят проверку.

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Обложка ©

Telegram / Ural Mash

Светлана Оперук
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