Мужчина под крики "Слава Украине!" избил школьника из-за георгиевской ленты под Нижним Новгородом

В городе Павлово Нижегородской области неизвестный сорвал со школьника георгиевскую ленточку, избил его и назвал "руснёй". Об этом сам пострадавший рассказал Лайфу.

По словам 17-летнего подростка, 10 мая к нему на улице подошёл незнакомый мужчина и похлопал по плечу. Парень в ответ вежливо поинтересовался, может ли он чем-нибудь помочь.

"Он меня спросил: "Ты это поддерживаешь?" Я сказал: "Вы о чём?" В ответ он мне указал на георгиевскую ленточку <...> Он полез ко мне в попытке снять её, я оттолкнул его и ушёл домой, вслед он кричал: "Слава Украине, cлава Америке, Россия сгниёт", — рассказал одиннадцатиклассник.

На следующий день мужчина подкараулил школьника у магазина, сбил его с ног и начал избивать. Злоумышленник нанёс около десяти ударов по лицу подростка, после чего сорвал с него георгиевскую ленточку и назвал "руснёй". Однако школьник смог отбиться от агрессора, схватил ленточку и убежал домой.

Правоохранители разыскивают нападавшего.