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16 мая, 08:53

Мужчина под крики "Слава Украине!" избил школьника из-за георгиевской ленты под Нижним Новгородом

В Нижегородской области неизвестный избил школьника из-за георгиевской ленточки

<p>Пострадавший подросток. Обложка © Страница школьника в соцсети</p>

Пострадавший подросток. Обложка © Страница школьника в соцсети

В городе Павлово Нижегородской области неизвестный сорвал со школьника георгиевскую ленточку, избил его и назвал "руснёй". Об этом сам пострадавший рассказал Лайфу.

По словам 17-летнего подростка, 10 мая к нему на улице подошёл незнакомый мужчина и похлопал по плечу. Парень в ответ вежливо поинтересовался, может ли он чем-нибудь помочь.

"Он меня спросил: "Ты это поддерживаешь?" Я сказал: "Вы о чём?" В ответ он мне указал на георгиевскую ленточку <...> Он полез ко мне в попытке снять её, я оттолкнул его и ушёл домой, вслед он кричал: "Слава Украине, cлава Америке, Россия сгниёт", — рассказал одиннадцатиклассник.

На следующий день мужчина подкараулил школьника у магазина, сбил его с ног и начал избивать. Злоумышленник нанёс около десяти ударов по лицу подростка, после чего сорвал с него георгиевскую ленточку и назвал "руснёй". Однако школьник смог отбиться от агрессора, схватил ленточку и убежал домой.

Правоохранители разыскивают нападавшего.

Украинский беженец накинулся на женщину в Париже из-за георгиевской ленточки

Украинский беженец накинулся на женщину в Париже из-за георгиевской ленточки

Ранее в Кишинёве полиция оштрафовала жителей за ношение георгиевских лент в День Победы. Там действует запрет на них, но жителей столицы Молдавии это не остановило, ведь им важно было отпраздновать знаменательный день.

Никита Никонов
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