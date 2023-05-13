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13 мая, 13:39

Украинский беженец накинулся на женщину в Париже из-за георгиевской ленточки

Украинского беженца сильно задело, когда он увидел прогуливающуюся по улицам Парижа женщину с георгиевской лентой. Он стал ей даже угрожать обращением в полицию. Видео украинец распространил в Сети.

Украинец напал на русскоязычную парижанку с георгиевской лентой. Видео © TikTok / markaros2

На кадрах видно, как мужчина резко обратился к женщине, идущей вместе с подругой. Обвинения с его стороны были неуместны хотя бы из-за отсутствия во Франции запрета на георгиевские ленты. Однако обе женщины оказались русскоговорящими и дали отпор.

"Дайте сюда ленту!!! Я вызываю полицию! Мы фиксируем преступление! Пожалуйста, остановитесь!" — сказал беженец.

"Вызывай!" — ответила смелая женщина.

В Федерации дзюдо РФ сочли правомерным удаление россиян из-за георгиевской ленты

В Федерации дзюдо РФ сочли правомерным удаление россиян из-за георгиевской ленты

Ранее в Кишинёве полиция оштрафовала жителей за ношение георгиевских лент в День Победы. Там действует запрет на них, но молдованам явно было всё равно на него, ведь им важно было отпраздновать этот знаменательный день.

Обложка ©

TikTok / markaros2

Светлана Оперук
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