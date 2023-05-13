Украинский беженец накинулся на женщину в Париже из-за георгиевской ленточки
Украинского беженца сильно задело, когда он увидел прогуливающуюся по улицам Парижа женщину с георгиевской лентой. Он стал ей даже угрожать обращением в полицию. Видео украинец распространил в Сети.
Украинец напал на русскоязычную парижанку с георгиевской лентой. Видео © TikTok / markaros2
На кадрах видно, как мужчина резко обратился к женщине, идущей вместе с подругой. Обвинения с его стороны были неуместны хотя бы из-за отсутствия во Франции запрета на георгиевские ленты. Однако обе женщины оказались русскоговорящими и дали отпор.
"Дайте сюда ленту!!! Я вызываю полицию! Мы фиксируем преступление! Пожалуйста, остановитесь!" — сказал беженец.
"Вызывай!" — ответила смелая женщина.
Ранее в Кишинёве полиция оштрафовала жителей за ношение георгиевских лент в День Победы. Там действует запрет на них, но молдованам явно было всё равно на него, ведь им важно было отпраздновать этот знаменательный день.
TikTok / markaros2