В Федерации дзюдо РФ сочли правомерным удаление россиян из-за георгиевской ленты
Глава Федерации дзюдо РФ: Удаление болельщиков с георгиевской лентой правомерно
Организаторы чемпионата мира по дзюдо в Катаре имели право удалить с трибун российских болельщиков с георгиевскими ленточками, заявил президент Федерации дзюдо России (ФДР) Сергей Соловейчик. Он сослался на необходимость исполнения рекомендаций Международного олимпийского комитета.
"Есть право у организаторов, есть правило МОК, что не должно быть на территориях спортивных объектов никаких символов [ассоциирующихся с РФ или Белоруссией]. Все выполняли свою работу. Болельщики имели право прийти, я считаю, в чём хотят, а организаторы имели право следовать правилам МОК", — сказал он в беседе с РИА "Новости".
Спортивный чиновник считает, что "ничего такого не случилось" и главное — допуск наших соотечественников на соревнования.
Напомним, организаторы попросили российских болельщиков покинуть трибуны за то, что на них были георгиевские ленточки. Они отказались их снять и теперь не смогут посещать подобные первенства.
ТАСС / Кирилл Кухмарь