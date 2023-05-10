В Федерации дзюдо РФ сочли правомерным удаление россиян из-за георгиевской ленты

Организаторы чемпионата мира по дзюдо в Катаре имели право удалить с трибун российских болельщиков с георгиевскими ленточками, заявил президент Федерации дзюдо России (ФДР) Сергей Соловейчик. Он сослался на необходимость исполнения рекомендаций Международного олимпийского комитета.

"Есть право у организаторов, есть правило МОК, что не должно быть на территориях спортивных объектов никаких символов [ассоциирующихся с РФ или Белоруссией]. Все выполняли свою работу. Болельщики имели право прийти, я считаю, в чём хотят, а организаторы имели право следовать правилам МОК", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Спортивный чиновник считает, что "ничего такого не случилось" и главное — допуск наших соотечественников на соревнования.