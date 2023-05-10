"Подхрюкивает Западу": Носов разнёс Катар за удаление россиян с ЧМ из-за георгиевских ленточек

Удаление российских болельщиков с Чемпионата мира по дзюдо в Катаре из-за георгиевских лент является "сигналом для МИД" и говорит о "подхрюкивании" Дохи Западу. Такое мнение высказал экс-депутат Госдумы, бронзовый призёр Олимпийских игр, дзюдоист Дмитрий Носов.

"В данном случае мы видим, что Катар подхрюкивает Западу. Это неприятно, и такие поступки являются сигналом для МИД России", — сказал он в беседе с NEWS.ru.

Спортсмен отметил, что "для кого-то может стать неожиданностью" такое отношение к символу победы над нацистской Германией в ближневосточном государстве, однако Катар "ведёт свою игру" и является страной, независимой от всего остального арабского мира.