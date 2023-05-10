Спецпроект LIFE ко Дню Победы:

ПОВТОРЯЯ ПОДВИГ

Регион

Уведомления отключены

10 мая, 13:30

"Подхрюкивает Западу": Носов разнёс Катар за удаление россиян с ЧМ из-за георгиевских ленточек

Носов назвал "сигналом" удаление россиян с ЧМ по дзюдо из-за георгиевских лент

Удаление российских болельщиков с Чемпионата мира по дзюдо в Катаре из-за георгиевских лент является "сигналом для МИД" и говорит о "подхрюкивании" Дохи Западу. Такое мнение высказал экс-депутат Госдумы, бронзовый призёр Олимпийских игр, дзюдоист Дмитрий Носов.

"В данном случае мы видим, что Катар подхрюкивает Западу. Это неприятно, и такие поступки являются сигналом для МИД России", — сказал он в беседе с NEWS.ru.

Спортсмен отметил, что "для кого-то может стать неожиданностью" такое отношение к символу победы над нацистской Германией в ближневосточном государстве, однако Катар "ведёт свою игру" и является страной, независимой от всего остального арабского мира.

"Вы что творите?!": Молдаване поспорили с полицией из-за штрафов за георгиевские ленты в День Победы

"Вы что творите?!": Молдаване поспорили с полицией из-за штрафов за георгиевские ленты в День Победы

Напомним, организаторы первенства попросили российских болельщиков покинуть арену за то, что те появились на трибунах с георгиевскими лентами и отказались их снимать. Теперь они не смогут посещать подобные соревнования.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Карпухин

Матвей Константинов
  • Новости
  • дмитрийносов
  • катар
  • Единоборства Бокс/MMA/UFC
  • Мировая политика
  • Спорт
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров