Российских болельщиков прогнали с ЧМ по дзюдо из-за георгиевских лент на одежде
На ЧМ по дзюдо болельщиков из России удалили с трибун из-за георгиевских лент
Организаторы чемпионата мира по дзюдо в Дохе попросили российских болельщиков покинуть арену за то, что те пришли на соревнования с георгиевскими лентами. Об этом пишет портал Inside the Games со ссылкой на представителя Международной федерации дзюдо (IJF).
По его данным, организаторы попросили россиян убрать с одежды георгиевские ленты, однако, получив отказ, потребовали от болельщиков покинуть зал. При этом посещать соревнования они больше не смогут.
Ранее Лайф сообщал, что российским дзюдоистам разрешили выступать на соревнованиях в нейтральном статусе. При этом к чемпионату мира в Дохе оказались не допущены восемь россиян. Получив список участников, Международная федерация дзюдо (IJF) проверила биографические данные спортсменов и делегатов, чтобы установить места работы и определить "правильное" отношение к спецоперации.
ТАСС / EPA / NOUSHAD THEKKAYIL