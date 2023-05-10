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10 мая, 07:05

Российских болельщиков прогнали с ЧМ по дзюдо из-за георгиевских лент на одежде

На ЧМ по дзюдо болельщиков из России удалили с трибун из-за георгиевских лент

Организаторы чемпионата мира по дзюдо в Дохе попросили российских болельщиков покинуть арену за то, что те пришли на соревнования с георгиевскими лентами. Об этом пишет портал Inside the Games со ссылкой на представителя Международной федерации дзюдо (IJF).

По его данным, организаторы попросили россиян убрать с одежды георгиевские ленты, однако, получив отказ, потребовали от болельщиков покинуть зал. При этом посещать соревнования они больше не смогут.

Российских велосипедистов допустили к соревнованиям в нейтральном статусе

Российских велосипедистов допустили к соревнованиям в нейтральном статусе

Ранее Лайф сообщал, что российским дзюдоистам разрешили выступать на соревнованиях в нейтральном статусе. При этом к чемпионату мира в Дохе оказались не допущены восемь россиян. Получив список участников, Международная федерация дзюдо (IJF) проверила биографические данные спортсменов и делегатов, чтобы установить места работы и определить "правильное" отношение к спецоперации.

Обложка ©

ТАСС / EPA / NOUSHAD THEKKAYIL

Николь Вербер
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