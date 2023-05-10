Российских болельщиков прогнали с ЧМ по дзюдо из-за георгиевских лент на одежде

Организаторы чемпионата мира по дзюдо в Дохе попросили российских болельщиков покинуть арену за то, что те пришли на соревнования с георгиевскими лентами. Об этом пишет портал Inside the Games со ссылкой на представителя Международной федерации дзюдо (IJF).

По его данным, организаторы попросили россиян убрать с одежды георгиевские ленты, однако, получив отказ, потребовали от болельщиков покинуть зал. При этом посещать соревнования они больше не смогут.