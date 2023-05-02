КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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2 мая, 09:47

Восемь россиян не допущены к чемпионату мира по дзюдо

Международная федерация дзюдо (IJF) не допустила восемь россиян к чемпионату мира в Дохе. Об этом сообщила пресс-служба организации.

"Исполнительный комитет IJF получил список предложенных участников и заказал независимую проверку биографических данных спортсменов и делегатов", — заявили там.

Проверка проводилась для установления места работы спортсменов, их высказываний насчёт событий на Украине. В результате "восьми членам делегации было отказано в участии после голосования исполнительного комитета".

В федерации заявили, что решение принято согласно правилам, политике и принципам честной игры IJF.

Глава ОКР назвал требования МОК к россиянам нарушением прав человека

Глава ОКР назвал требования МОК к россиянам нарушением прав человека

Напомним, ранее МОК рекомендовал допустить россиян до международных соревнований только в нейтральном статусе, но при условии, что они не поддерживают спецоперацию. В МИД России назвали такие требования экспериментом над человечностью.

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Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

Андрей Григорьев
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