Восемь россиян не допущены к чемпионату мира по дзюдо
Международная федерация дзюдо (IJF) не допустила восемь россиян к чемпионату мира в Дохе. Об этом сообщила пресс-служба организации.
"Исполнительный комитет IJF получил список предложенных участников и заказал независимую проверку биографических данных спортсменов и делегатов", — заявили там.
Проверка проводилась для установления места работы спортсменов, их высказываний насчёт событий на Украине. В результате "восьми членам делегации было отказано в участии после голосования исполнительного комитета".
В федерации заявили, что решение принято согласно правилам, политике и принципам честной игры IJF.
Напомним, ранее МОК рекомендовал допустить россиян до международных соревнований только в нейтральном статусе, но при условии, что они не поддерживают спецоперацию. В МИД России назвали такие требования экспериментом над человечностью.
Агентство "Москва" / Сергей Киселёв