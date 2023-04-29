КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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29 апреля, 15:09

Российских дзюдоистов допустили до соревнований в нейтральном статусе

Международная федерация дзюдо (IJF) разрешила российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях, но только в нейтральном статусе. Об этом сообщается на сайте организации.

При этом IJF привлекла к работе независимую компанию, в обязанности которой будет входить проверка дзюдоистов из России в вопросах их соответствия рекомендациям МОК, в том числе "правильного" отношения к спецоперации.

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Напомним, 28 марта МОК рекомендовал допустить до соревнований россиян только в нейтральном статусе и в индивидуальных видах спорта. Запрещено участвовать спортсменам, которые открыто высказались в поддержку СВО или имеют связи с силовыми ведомствами РФ. В МИД РФ назвали такую антироссийскую политику разрушительной для всего мирового спорта.

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ТАСС / Сергей Савостьянов

Татьяна Миссуми
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