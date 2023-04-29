Российских дзюдоистов допустили до соревнований в нейтральном статусе
Международная федерация дзюдо (IJF) разрешила российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях, но только в нейтральном статусе. Об этом сообщается на сайте организации.
При этом IJF привлекла к работе независимую компанию, в обязанности которой будет входить проверка дзюдоистов из России в вопросах их соответствия рекомендациям МОК, в том числе "правильного" отношения к спецоперации.
Напомним, 28 марта МОК рекомендовал допустить до соревнований россиян только в нейтральном статусе и в индивидуальных видах спорта. Запрещено участвовать спортсменам, которые открыто высказались в поддержку СВО или имеют связи с силовыми ведомствами РФ. В МИД РФ назвали такую антироссийскую политику разрушительной для всего мирового спорта.
ТАСС / Сергей Савостьянов