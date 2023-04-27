Польша создаёт коалицию, чтобы не допустить Россию на международные соревнования
Польша формирует коалицию из 36 стран против допуска РФ на соревнования
Польша формирует коалицию против допуска российских и белорусских спортсменов на международные соревнования. Об этом заявил министр спорта и туризма республики Камиль Бортничук.
"Мы находимся в процессе формулирования позиции 36 государств", — сказал он в эфире местной радиостанции RMF FM.
По его словам, 15 мая на Совете Европейского союза по вопросам спорта польские власти планируют принять декларацию, в которой будет "очень ясно и прозрачно" выражаться протест против возвращения граждан РФ и Белоруссии на международные спортивные арены.
Ранее Лайф сообщал, что МОК рекомендовал допустить российских спортсменов до соревнований, однако только в нейтральном статусе. Причём на этом условия не заканчиваются. Гражданам РФ и Белоруссии также запрещается участвовать в командных видах спорта. При этом политологи уверены, что подобная русофобия рано или поздно окончательно похоронит большой спорт.
ТАСС / Наталия Федосенко