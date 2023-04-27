КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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27 апреля, 12:02

Польша создаёт коалицию, чтобы не допустить Россию на международные соревнования

Польша формирует коалицию из 36 стран против допуска РФ на соревнования

Польша формирует коалицию против допуска российских и белорусских спортсменов на международные соревнования. Об этом заявил министр спорта и туризма республики Камиль Бортничук.

"Мы находимся в процессе формулирования позиции 36 государств", — сказал он в эфире местной радиостанции RMF FM.

По его словам, 15 мая на Совете Европейского союза по вопросам спорта польские власти планируют принять декларацию, в которой будет "очень ясно и прозрачно" выражаться протест против возвращения граждан РФ и Белоруссии на международные спортивные арены.

В Германии пригрозили, что не пустят российских спортсменов на соревнования

В Германии пригрозили, что не пустят российских спортсменов на соревнования

Ранее Лайф сообщал, что МОК рекомендовал допустить российских спортсменов до соревнований, однако только в нейтральном статусе. Причём на этом условия не заканчиваются. Гражданам РФ и Белоруссии также запрещается участвовать в командных видах спорта. При этом политологи уверены, что подобная русофобия рано или поздно окончательно похоронит большой спорт.

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ТАСС / Наталия Федосенко

Николь Вербер
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