Польша создаёт коалицию, чтобы не допустить Россию на международные соревнования

Польша формирует коалицию против допуска российских и белорусских спортсменов на международные соревнования. Об этом заявил министр спорта и туризма республики Камиль Бортничук.

"Мы находимся в процессе формулирования позиции 36 государств", — сказал он в эфире местной радиостанции RMF FM .

По его словам, 15 мая на Совете Европейского союза по вопросам спорта польские власти планируют принять декларацию, в которой будет "очень ясно и прозрачно" выражаться протест против возвращения граждан РФ и Белоруссии на международные спортивные арены.