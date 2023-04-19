КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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19 апреля, 17:56

Политолог объяснил, почему русофобия окончательно похоронит большой спорт

Политолог Лукушин: Кризис в большом спорте будет только усугубляться

Пока русофобия будет доминировать в решении вопроса о допуске российских и белорусских спортсменов на международные соревнования, кризис международного спорта будет только углубляться. Об этом в беседе с Лайфом заявил политолог, член экспертного клуба "Дигория" Владимир Лукушин.

"Действия международных спортивных организаций, а также отдельных чиновников окончательно разошлись с общепризнанными принципами мирового спорта. Пока русофобия будет доминировать в решении вопроса о допуске российских и белорусских спортсменов на международные соревнования, включая Олимпийские игры, кризис международного спортивного сообщества будет только углубляться", — констатировал эксперт.

Что касается запрета на участие россиян в командных соревнованиях, то здесь, по мнению Лукушина, налицо дискриминация спортсменов по национальному признаку. А это, между прочим, противоречит самому замыслу Олимпийского движения. При этом на всём протяжении развития спорта происходит его политизация, и в настоящее время он уже используется как инструмент борьбы. В частности, предполагается, что "спортивная отмена" России позволит сформировать негативное отношение к нашей стране на мировом уровне и вызвать раскол внутри российского общества. Однако эксперт считает данную логику "ограниченной и бесперспективной во всех смыслах".

"На протяжении последних десятилетий мы могли наблюдать за динамичной политизацией мирового спорта, масштабными допинговыми скандалами и бойкотами международных соревнований. В подобных условиях любые ограничительные действия со стороны спортивных чиновников воспринимаются как политический акт, в том числе акт цензуры, дискриминации и очередной атаки на российское общество. Такая атака основана на так называемой "коллективной ответственности", идущей вразрез с самим духом Олимпийского движения и мирового спорта в целом", — резюмировал наш собеседник.

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Напомним, 28 марта МОК рекомендовал допустить до соревнований россиян только в нейтральном статусе. Кроме того, есть ещё ряд условий. Так, россиянам и белорусам не разрешено участие в соревнованиях в командных видах спорта. Также МОК не планирует допускать спортсменов, которые открыто высказались в поддержку СВО. Помимо этого, под ограничения подпадают атлеты, представляющие силовые ведомства.

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Shutterstock

Наталья Исакова
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