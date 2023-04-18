Мужскую сборную России по баскетболу не допустили к отбору на Олимпиаду-2024

Международная федерация баскетбола (FIBA) приняла решение не допускать мужскую сборную России на квалификационный турнир к Олимпийским играм 2024 года, сообщает пресс-служба организации.

"Исполнительный комитет FIBA принял решение не регистрировать мужскую сборную России на олимпийские квалификационные турниры FIBA 2023 года", — говорится в сообщении.

Получается, что Россию в турнире заменит сборная Болгарии, поскольку она идёт следующей по рейтингу. Предквалификационные турниры к ОИ, в которых примут участие 40 команд, должны пройти с 12 по 20 августа.