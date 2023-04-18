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18 апреля, 15:35

Мужскую сборную России по баскетболу не допустили к отбору на Олимпиаду-2024

FIBA не допустила сборную России по баскетболу до участия в отборе на ОИ-2024

Международная федерация баскетбола (FIBA) приняла решение не допускать мужскую сборную России на квалификационный турнир к Олимпийским играм 2024 года, сообщает пресс-служба организации.

"Исполнительный комитет FIBA принял решение не регистрировать мужскую сборную России на олимпийские квалификационные турниры FIBA 2023 года", — говорится в сообщении.

Получается, что Россию в турнире заменит сборная Болгарии, поскольку она идёт следующей по рейтингу. Предквалификационные турниры к ОИ, в которых примут участие 40 команд, должны пройти с 12 по 20 августа.

В Международном паралимпийском комитете ответили на вопрос о допуске россиян

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А ранее стало известно, что международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России и Белоруссии от международных турниров сезона 2023/24 под своей эгидой.

Обложка ©

Shutterstock

Наталья Исакова
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