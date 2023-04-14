В Международном паралимпийском комитете ответили на вопрос о допуске россиян

Вопрос допуска спортсменов из России и Белоруссии до Паралимпийских игр будет рассмотрен на генассамблее Международного паралимпийского комитета (IPC) в сентябре. Об этом сообщил глава организации Эндрю Парсонс, передаёт агентство Kyodo.

По его словам, данный вопрос будет решаться путём голосования национальных паралимпийских комитетов на генассамблее.

"Наша позиция по России и Белоруссии не изменилась. Международный олимпийский комитет (МОК) дал рекомендацию международным спортивным организациям, но она не распространяется на паралимпийское движение", — сказал глава IPC.

Парсонс подчеркнул, что Международный паралимпийский комитет примет решение по участию россиян в Паралимпийских играх – 2024 независимо от МОК. Также он отметил, что ситуация, при которой российские атлеты будут допущены до Олимпийских игр, но не смогут выступить на Паралимпиаде, может повториться.

Как указал Парсонс, вопрос восстановления в правах Паралимпийского комитета России (ПКР) также будет рассмотрен на генассамблее Международного паралимпийского комитета.