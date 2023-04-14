В Международном паралимпийском комитете ответили на вопрос о допуске россиян
МПК примет решение по допуску российских атлетов независимо от МОК
Вопрос допуска спортсменов из России и Белоруссии до Паралимпийских игр будет рассмотрен на генассамблее Международного паралимпийского комитета (IPC) в сентябре. Об этом сообщил глава организации Эндрю Парсонс, передаёт агентство Kyodo.
По его словам, данный вопрос будет решаться путём голосования национальных паралимпийских комитетов на генассамблее.
"Наша позиция по России и Белоруссии не изменилась. Международный олимпийский комитет (МОК) дал рекомендацию международным спортивным организациям, но она не распространяется на паралимпийское движение", — сказал глава IPC.
Парсонс подчеркнул, что Международный паралимпийский комитет примет решение по участию россиян в Паралимпийских играх – 2024 независимо от МОК. Также он отметил, что ситуация, при которой российские атлеты будут допущены до Олимпийских игр, но не смогут выступить на Паралимпиаде, может повториться.
Как указал Парсонс, вопрос восстановления в правах Паралимпийского комитета России (ПКР) также будет рассмотрен на генассамблее Международного паралимпийского комитета.
Напомним, в марте сборную России отстранили от участия в пекинской Паралимпиаде, а в ноябре Международный паралимпийский комитет приостановил членство Паралимпийского комитета РФ в этой организации.
Лайф также сообщал, что МОК рекомендовал допустить до соревнований россиян в нейтральном статусе. Но есть и другие условия: в участии откажут тем атлетам, кто открыто высказывался в поддержку СВО, и тем, кто представляет силовые ведомства. Кроме того, для россиян и белорусов будет закрыто участие в командных соревнованиях. В МИД РФ назвали такие требования "экспериментом над человечностью".
ТАСС / Владимир Смирнов