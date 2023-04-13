КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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13 апреля, 14:32

FIS рассмотрит вопрос допуска российских лыжников к соревнованиям в конце мая

Международная федерация лыжного спорта и сноубординга (FIS) сообщила, что обсудит вопрос допуска российских спортсменов к международным соревнованиям на ближайшем заседании совета организации. Оно запланировано на конец мая.

Как сообщили изданию "Спорт-Экспресс" в пресс-службе FIS, они приняли к сведению рекомендации исполнительного совета МОК относительно участия атлетов из РФ и Белоруссии в соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов.

"Рекомендации будут обсуждены советом FIS на его следующем заседании. До дальнейшего уведомления действующая политика FIS будет оставаться в силе. Следующее заседание совета состоится 24 мая", — указали в FIS.

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Российские и белорусские спортсмены отстранены от международных турниров под эгидой FIS с марта прошлого года.

Напомним, МОК рекомендовал допустить до соревнований россиян в нейтральном статусе. Но есть и другие условия: в участии откажут тем атлетам, кто открыто высказывался в поддержку СВО, и тем, кто представляет силовые ведомства. Кроме того, для россиян и белорусов будет закрыто участие в соревнованиях в командных видах спорта. В МИД РФ назвали такие требования "экспериментом над человечностью".

Международный союз триатлона допустил россиян и белорусов к соревнованиям

Международный союз триатлона допустил россиян и белорусов к соревнованиям

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ТАСС / Zuma / Tomi HÃƒâ€žNninen

Иван Косицын
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