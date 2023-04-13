Международный союз триатлона допустил россиян и белорусов к соревнованиям

Международный союз триатлона (World Triathlon) принял решение допустить российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям под нейтральным флагом. Об этом сообщила пресс-служба организации.

"Исполнительный комитет World Triathlon одобрил рекомендацию Международного олимпийского комитета о возвращении к соревнованиям спортсменов с российскими и белорусскими паспортами и отменил приостановку участия атлетов в соревнованиях под эгидой организации", — говорится в заявлении.

Указывается, что это решение принято с целью открыть путь для независимых нейтральных спортсменов с гражданством РФ и Белоруссии, а также для официальных лиц обеих стран, чтобы они смогли принимать участие в мероприятиях под эгидой организации. World Triathlon совместно с Международным олимпийским комитетом и Ассоциацией международных федераций олимпийских летних видов спорта сейчас работают в этом направлении, разрабатывая процесс независимой проверки.