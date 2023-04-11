Захарова усмотрела "идеологию разрушения" в антироссийской политике МОК

В основе антироссийской политики МОК стоит идеология разрушения. Такое заявление сделала официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью изданию "Спорт-Экспресс".

Она обратила внимание, что многие страны Запада, которые требовали полностью исключить российских спортсменов, остались недовольны готовностью МОК допустить наших ребят к соревнованиям, пусть и на совершенно "драконовских" условиях.

"Вы понимаете, какая идеология разрушения стоит в основе антироссийской политики. Мы с этим сталкиваемся не в первый раз. Понимаем, что это касается не только спорта", — указала Захарова.