Захарова усмотрела "идеологию разрушения" в антироссийской политике МОК
В основе антироссийской политики МОК стоит идеология разрушения. Такое заявление сделала официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью изданию "Спорт-Экспресс".
Она обратила внимание, что многие страны Запада, которые требовали полностью исключить российских спортсменов, остались недовольны готовностью МОК допустить наших ребят к соревнованиям, пусть и на совершенно "драконовских" условиях.
"Вы понимаете, какая идеология разрушения стоит в основе антироссийской политики. Мы с этим сталкиваемся не в первый раз. Понимаем, что это касается не только спорта", — указала Захарова.
Дипломат напомнила, что санкции против российских спортсменов изначально были элементом недобросовестной конкуренции, но сейчас "это уже переходит в разряд оголтелой русофобии, в попытки отменить Россию".
Напомним, ранее МОК рекомендовал допустить россиян до международных соревнований только в нейтральном статусе, но при условии, что они не поддерживают СВО. В российском МИД назвали такие требования "экспериментом над человечностью". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжит работать с МОК по вопросу о защите прав российских спортсменов.
Агентство "Москва"/ Артур Новосильцев