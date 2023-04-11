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11 апреля, 15:41

Захарова усмотрела "идеологию разрушения" в антироссийской политике МОК

В основе антироссийской политики МОК стоит идеология разрушения. Такое заявление сделала официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью изданию "Спорт-Экспресс".

Она обратила внимание, что многие страны Запада, которые требовали полностью исключить российских спортсменов, остались недовольны готовностью МОК допустить наших ребят к соревнованиям, пусть и на совершенно "драконовских" условиях.

"Вы понимаете, какая идеология разрушения стоит в основе антироссийской политики. Мы с этим сталкиваемся не в первый раз. Понимаем, что это касается не только спорта", — указала Захарова.

Дипломат напомнила, что санкции против российских спортсменов изначально были элементом недобросовестной конкуренции, но сейчас "это уже переходит в разряд оголтелой русофобии, в попытки отменить Россию".

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Напомним, ранее МОК рекомендовал допустить россиян до международных соревнований только в нейтральном статусе, но при условии, что они не поддерживают СВО. В российском МИД назвали такие требования "экспериментом над человечностью". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжит работать с МОК по вопросу о защите прав российских спортсменов.

Обложка ©

Агентство "Москва"/ Артур Новосильцев

Марина Калегина
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