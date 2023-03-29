Кремль продолжит работать с МОК для защиты интересов российских спортсменов
Песков: Кремль продолжит контакты с МОК для защиты интересов российских спортсменов
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжит работать с Международным олимпийским комитетом (МОК) по вопросу о защите прав российских спортсменов.
"Мы будем дальше всемерно отстаивать интересы наших спортсменов. Конечно же, продолжатся контакты с Международным олимпийским комитетом именно для защиты интересов наших спортсменов", — сказал он журналистам, комментируя новые рекомендации олимпийских функционеров.
Как рассказывал Лайф, МОК рекомендовал допустить до соревнований россиян только в нейтральном статусе, а также при условии, что они не поддерживают СВО. При этом на соревнования по игровым видам спорта граждан РФ и Белоруссии допускать всё же не захотели. В ответ глава ОКР Станислав Поздняков обвинил МОК в нарушении прав человека, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала требования "экспериментом над человечностью".
ТАСС / EPA / JEAN-CHRISTOPHE BOTT