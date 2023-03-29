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29 марта, 10:27

Кремль продолжит работать с МОК для защиты интересов российских спортсменов

Песков: Кремль продолжит контакты с МОК для защиты интересов российских спортсменов

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжит работать с Международным олимпийским комитетом (МОК) по вопросу о защите прав российских спортсменов.

"Мы будем дальше всемерно отстаивать интересы наших спортсменов. Конечно же, продолжатся контакты с Международным олимпийским комитетом именно для защиты интересов наших спортсменов", — сказал он журналистам, комментируя новые рекомендации олимпийских функционеров.

Боец ММА Джефф Монсон возмутился лицемерной позицией МОК по российским спортсменам

Боец ММА Джефф Монсон возмутился лицемерной позицией МОК по российским спортсменам

Как рассказывал Лайф, МОК рекомендовал допустить до соревнований россиян только в нейтральном статусе, а также при условии, что они не поддерживают СВО. При этом на соревнования по игровым видам спорта граждан РФ и Белоруссии допускать всё же не захотели. В ответ глава ОКР Станислав Поздняков обвинил МОК в нарушении прав человека, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала требования "экспериментом над человечностью".

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ТАСС / EPA / JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Александр Юнашев
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