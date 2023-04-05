ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

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5 апреля, 15:38

World Aquatics рассмотрит допуск россиян до турниров и подготовит к июлю отчёт

Бюро Международной федерации плавания (World Aquatics) объявило о создании рабочей группы для рассмотрения возможности участия спортсменов из России и Белоруссии в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Об этом говорится на сайте организации.

"World Aquatics утвердила создание рабочей группы для изучения возможностей участия спортсменов с российскими или белорусскими паспортами в будущих международных соревнованиях по водным видам спорта в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов", — сообщили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что это решение принято в связи с "обращением большинства участников олимпийского движения к МОК с просьбой изучить возможность возвращения спортсменов на международные мероприятия на основе принципов Олимпийской хартии".

"Целевой группе потребуется время, чтобы сделать выводы, отчёт будет представлен на следующем заседании бюро в июле 2023 года", — уточнили в World Aquatics.

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Многие спортсмены высказывают недовольство условиями МОК, поскольку хотят выступать не в нейтральном статусе, а под флагом своей страны. В свою очередь, тренер российских синхронисток сочла ультиматум МОК толчком к предательству. По её словам, эти усилия обречены на провал.

Обложка ©

Shutterstock

Ирина Фальке
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