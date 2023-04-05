"Мы не поддадимся": Тренер российских синхронисток сочла ультиматум МОК толчком к предательству

Условия Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску россиян на соревнования являются попыткой подтолкнуть их к предательству, но эти усилия обречены на провал. Об этом заявила главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская в беседе со "Спорт-Экспрессом".

"Конечно, мы расстроены. Считаем, что это несправедливо. Они нас подталкивают к предательству, но мы на это не поддадимся. Мы тренируемся, ждём, когда наша международная организация FINA даст какой-то ответ или реакцию на Баха. Пока ещё ничего нет. Поэтому мы в ожидании, что и как будет", — отметила Покровская.