"Мы не поддадимся": Тренер российских синхронисток сочла ультиматум МОК толчком к предательству
Тренер синхронисток Покровская раскритиковала условия МОК по допуску россиян
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Условия Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску россиян на соревнования являются попыткой подтолкнуть их к предательству, но эти усилия обречены на провал. Об этом заявила главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская в беседе со "Спорт-Экспрессом".
"Конечно, мы расстроены. Считаем, что это несправедливо. Они нас подталкивают к предательству, но мы на это не поддадимся. Мы тренируемся, ждём, когда наша международная организация FINA даст какой-то ответ или реакцию на Баха. Пока ещё ничего нет. Поэтому мы в ожидании, что и как будет", — отметила Покровская.
Напомним, 28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований российских спортсменов только в нейтральном статусе и при условии, что те не поддерживают спецоперацию. Будут учитываться публичные заявления атлетов, участие в митингах и демонстрация символов в поддержку СВО, например литеры Z. Кроме того, МОК предложил не допускать команды из России и Белоруссии на соревнования по игровым видам спорта. Глава ОКР Станислав Поздняков назвал неприемлемыми эти рекомендации и обвинил МОК в нарушении прав человека.