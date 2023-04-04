ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

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4 апреля, 18:01

Британские боксёры отказались ехать на чемпионат мира из-за допуска россиян

Спортсмены из Великобритании не выступят на мужском чемпионате мира по боксу из-за участия в турнире российских атлетов. Соревнование среди мужчин пройдёт в Ташкенте с 1 по 14 мая.

"Решение отражает сохраняющиеся опасения по поводу будущего места бокса в олимпийской программе и недавнее решение Международной ассоциации бокса разрешить атлетам из России и Белоруссии соревноваться под их национальными флагами", — говорится на сайте Федерации бокса Соединённого королевства.

Там утверждают, что это "противоречит позиции МОК в отношении участия спортсменов из этих стран".

Российских борцов допустили до международных соревнований

Российских борцов допустили до международных соревнований

Ранее аналогичное решение приняла Федерация бокса США. Организации Канады, Ирландии, Норвегии и Чехии также отказалась участвовать в соревнованиях, на которые российские и белорусские спортсмены допущены под национальным флагом и с гимном страны. А британская сборная объявила об отказе от участия в женском ЧМ. IBA открыла дело против стран, бойкотирующих ЧМ по боксу из-за допуска россиян и белорусов.

Обложка ©

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Ирина Фальке
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