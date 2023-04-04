Британские боксёры отказались ехать на чемпионат мира из-за допуска россиян
Спортсмены из Великобритании не выступят на мужском чемпионате мира по боксу из-за участия в турнире российских атлетов. Соревнование среди мужчин пройдёт в Ташкенте с 1 по 14 мая.
"Решение отражает сохраняющиеся опасения по поводу будущего места бокса в олимпийской программе и недавнее решение Международной ассоциации бокса разрешить атлетам из России и Белоруссии соревноваться под их национальными флагами", — говорится на сайте Федерации бокса Соединённого королевства.
Там утверждают, что это "противоречит позиции МОК в отношении участия спортсменов из этих стран".
Ранее аналогичное решение приняла Федерация бокса США. Организации Канады, Ирландии, Норвегии и Чехии также отказалась участвовать в соревнованиях, на которые российские и белорусские спортсмены допущены под национальным флагом и с гимном страны. А британская сборная объявила об отказе от участия в женском ЧМ. IBA открыла дело против стран, бойкотирующих ЧМ по боксу из-за допуска россиян и белорусов.
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