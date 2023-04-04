Британские боксёры отказались ехать на чемпионат мира из-за допуска россиян

Спортсмены из Великобритании не выступят на мужском чемпионате мира по боксу из-за участия в турнире российских атлетов. Соревнование среди мужчин пройдёт в Ташкенте с 1 по 14 мая.

"Решение отражает сохраняющиеся опасения по поводу будущего места бокса в олимпийской программе и недавнее решение Международной ассоциации бокса разрешить атлетам из России и Белоруссии соревноваться под их национальными флагами", — говорится на сайте Федерации бокса Соединённого королевства.