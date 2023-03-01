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1 марта, 14:56

IBA открыла дело против стран, бойкотирующих ЧМ по боксу из-за допуска россиян и белорусов

Международная ассоциация бокса (IBA) открыла дисциплинарное дело против руководителей национальных федераций, заявивших о бойкоте предстоящего чемпионата мира из-за допуска на турнир спортсменов из России и Белоруссии. Об этом говорится в сообщении на сайте организации.

В частности, производство было открыто в отношении генерального директора Федерации бокса США Майка Макэти, президента Федерации бокса Канады Райана О'Ши, президента Ассоциации бокса Чехии Марека Шимака, председателя Ассоциации бокса Швеции Пера-Акселя Сьохольма и президента Федерации бокса Новой Зеландии Стива Хартли. Основанием для начала разбирательства стали несколько статей дисциплинарного и этического кодекса, в том числе и "подстрекательство к бойкоту соревнований". В IBA также отметили, что в боксе нет места для дискриминации, а миссией организации является защита от неё всех спортсменов, независимо от их национальной принадлежности.

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Ранее Лайф сообщал, что США, Канада и Норвегия приняли решение бойкотировать предстоящий чемпионат мира по боксу из-за того, что IBA допустила на него спортсменов из России и Белоруссии. Турнир среди мужчин пройдёт в Ташкенте, у женщин — в Нью-Дели.

Обложка ©

Shutterstock

Артур Белкин
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