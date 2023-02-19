Валуев прокомментировал нападки Владимира Кличко на главу МОК из-за россиян
Валуев заявил, что критикующий РФ Владимир Кличко не знает принципов олимпизма
Депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Николай Валуев считает, что украинский боксёр Владимир Кличко не изучил принципы олимпизма.
Недавно украинский спортсмен раскритиковал главу Международного олимпийского комитета Томаса Баха, который заявил о намерении разрешить российским спортсменам выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Кличко считает, что Бах представляет интересы РФ, а не олимпийские ценности.
"Цитата Кличко лишний раз подтверждает, что главные принципы олимпизма он не удосужился изучить. Возможно, не было желания во время занятий большим спортом, а сейчас и подавно. Однако про общие черты он подметил верно. Томас Бах не должен представлять чьи-то определённые интересы. Его задача — защищать олимпийские принципы", — сказал Валуев в беседе со Sport24.
Напомним, до международных соревнований в нейтральном статусе могут допустить российских спортсменов, выступающих против СВО. С таким предложением выступили в Китае. Эту идею раскритиковали в РФ. А президент Украины Владимир Зеленский оказался разочарован. В Киеве начали угрожать бойкотом ОИ-2024, однако глава МОК выступил за допуск россиян. Он также осудил западных политиков за вмешательство в международный спорт.
ТАСС / Антон Новодережкин