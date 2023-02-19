Валуев прокомментировал нападки Владимира Кличко на главу МОК из-за россиян

Недавно украинский спортсмен раскритиковал главу Международного олимпийского комитета Томаса Баха, который заявил о намерении разрешить российским спортсменам выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Кличко считает, что Бах представляет интересы РФ, а не олимпийские ценности.

"Цитата Кличко лишний раз подтверждает, что главные принципы олимпизма он не удосужился изучить. Возможно, не было желания во время занятий большим спортом, а сейчас и подавно. Однако про общие черты он подметил верно. Томас Бах не должен представлять чьи-то определённые интересы. Его задача — защищать олимпийские принципы", — сказал Валуев в беседе со Sport24.