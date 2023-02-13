Глава МОК обратился к Украине из-за возможного допуска россиян к Олимпиаде

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на фоне споров из-за возможного допуска россиян к Олимпийским играм в 2024 году обратился к украинским спортсменам. Его слова приводит телеканал France24.

Бах отметил, что МОК пытается найти решение, которое заключается в "миссии спорта". То есть оно должно способствовать объединению, а не усилению конфронтации. По его словам, комитет изучает заявление каждого украинского спортсмена и выражает им свою солидарность.