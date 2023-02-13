Глава МОК обратился к Украине из-за возможного допуска россиян к Олимпиаде
Глава МОК Бах призвал Украину поддержать миссию спорта на фоне идеи допуска России к ОИ
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на фоне споров из-за возможного допуска россиян к Олимпийским играм в 2024 году обратился к украинским спортсменам. Его слова приводит телеканал France24.
Бах отметил, что МОК пытается найти решение, которое заключается в "миссии спорта". То есть оно должно способствовать объединению, а не усилению конфронтации. По его словам, комитет изучает заявление каждого украинского спортсмена и выражает им свою солидарность.
"Мы поддерживаем 3000 украинских спортсменов, чтобы в Париже была сильная украинская сборная. Каждый украинский спортсмен может быть уверен в солидарности и серьёзном отношении к своим комментариям. Мы должны выполнить нашу мирную миссию, и это миссия по объединению людей", — заявил президент МОК.
Как уже писал Лайф, российских спортсменов, выступающих против СВО, могут допустить до международных соревнований в нейтральном статусе. С таким предложением выступили в Китае. Однако в России раскритиковали эту идею. А президент Украины Владимир Зеленский оказался "разочарован". В Киеве начали угрожать бойкотом ОИ-2024, однако глава МОК выступил за допуск россиян.
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