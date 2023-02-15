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15 февраля, 03:58

Канадские боксёры не поедут на чемпионат мира из-за допуска россиян

Федерация бокса Канады объявила о бойкоте ЧМ из-за участия россиян с флагом и гимном

Федерация бокса Канады (Boxing Canada) отказалась от участия в чемпионате мира среди мужчин и женщин из-за решения Международной боксёрской ассоциации (IBA) о допуске команды России к соревнованиям под национальным флагом и с гимном страны. Об этом заявил глава организации Райан О'Ши.

"У нас есть серьёзные опасения, связанные с риском, с которым сталкивается наш вид спорта, и будущим бокса в качестве олимпийского вида спорта", — отметил он.

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Женский чемпионат мира пройдёт в марте этого года в Индии, а мужской — в мае в Узбекистане. IBA 5 октября 2022 года сообщила о допуске к соревнованиям российских и белорусских спортсменов. Они смогут выступать на международных турнирах под флагами своих стран, при их победе прозвучат национальные гимны.

Ранее Лайф сообщал, что Федерация бокса США отказалась принимать участие в мужском и женском чемпионатах мира из-за допуска россиян к соревнованиям под национальным флагом и с гимном страны. Позднее к бойкоту присоединились Ирландия и Чехия. Сборная Великобритании на данный момент сообщила об отказе от участия в женском чемпионате мира.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
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