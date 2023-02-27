Норвегия будет бойкотировать чемпионат мира по боксу из-за допуска россиян и белорусов

Норвежская федерация бокса объявила о бойкоте чемпионата мира 2023 года из-за допуска на него спортсменов из России и Белоруссии. Решение будет исполняться не только со стороны атлетов, но также судей и других официальных лиц.

"В ближайшем будущем и на практике это будет означать, что мы не будем участвовать ни в предстоящем [мужском] ЧМ в Индии и [женском] в Узбекистане, ни в ЧМ в Армении", — говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой федерации.